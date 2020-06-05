Самоизоляция довела: Почему Ким Кардашьян и Канье Уэст решили разъехаться

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Карина Бернтгольц
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Несмотря на то, что слухи о ссорах звезд ходят уже давно, разводиться они не торопятся.

Самоизоляция довела: Почему Ким Кардашьян и Канье Уэст решили разъехаться

Фото: PA / Ian West

Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются? Этот вопрос волнует поклонников звездной пары по всему миру. Ходят слухи, что знаменитостям очень тяжело дался период самоизоляции и едва не разрушил их брак.

Как пишет Daily Mail, устав друг от друга, супруги сначала переселились в разные концы особняка, а после и вовсе решили разъехаться по разным домам. Даже свою шестилетнюю годовщину со дня свадьбы они провели по отдельности и не устраивали по этому поводу грандиозных торжеств.

Предположительно, Канье Уэст отправился на семейное ранчо в штате Вайоминг, а Ким Кардашьян осталась в роскошном коттедже в Беверли Хиллз вместе с четырьмя детьми. Впрочем, о разводе супруги ничего не говорят. Инсайдеры сообщают, что звезды хотят временно отдохнуть друг от друга, однако брак разрушать не торопятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Forbes вычеркнул из списка миллиардеров 22-летнюю Кайли Дженнер.

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