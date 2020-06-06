В США местные жители спасли тонущего олененка — видео
Видео спасения малыша появилось в социальных сетях.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Facebook @liz.ballard.73
В Америке в штате Техас местные жители спасли тонущего олененка. Отдыхающая на озере Тайлер семья заметила в воде барахтающегося малыша, который уже начинал тонуть. Они поспешили на помощь и достали олененка из озера. Об этом сообщает Upi.com.
Вместе с еще одним отдыхающим «спасатели» принялись делать животному искусственное дыхание в нос и рот, а также массаж сердца. После чего детеныш пришел в сознание и смог дышать самостоятельно.
Спасателями оказались Лиз Баллард и ее супруг Брайан. Видео девушка опубликовала в своем профиле в Facebook.
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