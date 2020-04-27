Ряд стран пытается разрушить отношения Москвы и Праги, считают в МИД РФ.

Захарова о «приезде спецагента России» в Чехию: «Кому-то неймется»

Фото: www.globallookpress.com / Luiz Rampelotto

Сообщения в чешских СМИ о прибытии в республику сотрудника российских спецслужб являются ложными и могут стать поводом для журналистского расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире одного из федеральных телеканалов.

«В последние годы было создано немало евроструктур, которые занимаются фейками, вбросами и так далее. Пусть они обратят внимание на эту очередную порцию какого-то — я даже не знаю, как это охарактеризовать — фейка, дезинформации, вброса», — сказала она.

Захарова отметила, что связи Москвы и Праги стали портить «третьи силы» — «кому-то неймется испортить отношения».

Она напомнила о ситуации со сносом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«За ней явно стояла американская кампания, которая всю эту историю так или иначе информационно, логистически просто спонсировала», — подчеркнула представитель МИД России.

Она призвала европейское сообщество обратить внимание на данную дезинформацию и выявить источники ее вброса.

Ранее власти Чехии отказались передать России снесенный памятник маршалу Коневу.

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