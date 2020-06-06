Минюст признал правомерными введенные из-за коронавируса меры

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Ниса Мурзанаева
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Проверку по данному вопросу ведомству поручил провести премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минюст признал правомерными введенные из-за коронавируса меры

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Министерство юстиции РФ завершило работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением коронавируса. Ведомство признало введенные в связи пандемией ограничения правомерными.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории РФ (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан», — говорится на сайте Минюста РФ.

В опубликованном документе отмечается, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика органов Совета Европы предполагают — «властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей».

В Минюсте подчеркивают, что комплекс мер, принятых на территории РФ, соответствует мировому опыту. При этом все ограничения — временные и регулярно пересматриваются властями на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенные послабления режима подтверждают — целью данных мер была именно защита жизни и здоровья россиян.

3 июня глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту России изучить практику применения нормативных правовых актов в области борьбы с распространением коронавируса. Премьер-министр РФ приказал акцентировать внимание на положениях, касающихся прав и интересов граждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Правительство РФ представило Общенациональный план восстановления экономики, направленный, в том числе и на сохранение доходов россиян.

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