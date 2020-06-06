20 лет спустя: тайны съемок культового фильма «Брат-2»
По-настоящему народная, всеми любимая кинокартина с Сергеем Бодровым в главной роли отмечает в этом году свой «юбилей».
Фото: Кадр из кинофильма "Брат 2"
Культовый фильм «Брат-2» с Сергеем Бодровым в главной роли вышел на экраны 20 лет назад. С тех пор цитаты из боевика режиссера Алексея Балабанова выучило уже не одно поколение россиян. В «юбилей» Joinfo рассказал о тайнах съемки этой легендарной кинокартины.
Как появилась идея фильма?
Однажды Сергею Бодрову на почту пришло необычное письмо. Написала его мать военного, который проходил службу в Чечне. Женщина спрашивала, как ей противостоять бандитам, которые украли из гаража мотоцикл. Так авторы кинокартины придумали образ молодого парня, который вернулся домой после службы в Чечне.
Почему американцы отказались делать «самопал» для съемок?
Самодельное огнестрельное оружие, по задумке режиссера, должно было провести аналогию с первой частью «Брата». Изготовление самопала поручили пиротехникам из Соединенных Штатов. Однако они никак не могли взять толк, что от них требуется и совсем не понимали, зачем им для этого спички. В итоге оружие всего за час смог «сконструировать» оператор съемочной группы Сергей Астахов. Американцы поразились его умениям, однако отметили — за безопасность артистов они не отвечают.
Бодрову на съемках сломали два ребра
Алексей Балабанов, похоже, был большим затейником и выдумщиком. Как творческий человек он решил, что ему нужна «натуральность» любой ценой. Таким образом, перед съемкой эпизода драки в «черном гетто» он настоятельно порекомендовал афроамериканцам бить сильнее, дабы драка выглядела естественнее. Уговаривать американских артистов не пришлось — они старались от всей души. В итоге у Бодрова были сломаны два ребра.
В фильме должен быть сниматься Юрий Шевчук
Лидер и единственный бессменный участник группы ДДТ Юрий Шевчук отказался сниматься в «Брате-2». Причиной этому послужили антимилитаристские взгляды певца. Прочитав сценарий, музыкант якобы заявил, что «Рембо» по сравнению с этим фильмом — верх гуманизма.
Съемки не окупились
На создание фильма ушло полтора миллиона долларов. Однако эти средства в прокате «отбить» не удалось. «Брат-2» собрал только миллион долларов.
Как в «Брате-2» оказался Иван Демидов?
Человек, который изначально должен был играть роль ведущего передачи «В мире людей», отказался от участия в съемках в последнюю минуту. Алексей Балабанов вынужден был срочно искать ему замену. Режиссер решил прогуляться по коридорам Останкино и предложить роль первому встречному. Им оказался Иван Демидов.
Кто озвучивал московского таксиста?
Многим зрителям голос таксиста в «Брате-2» напоминает Владимира Жириновского. Однако озвучивал водителя вовсе не политик, а другой, не менее популярный человек — любимый всеми комик из «Городка» Юрий Стоянов.
Напомним, основное действие фильма проходит в США. Именно в Америке Данила Богров демонстрирует «в чем сила». Интересно, что спустя 20 лет русские снова заявили о себе за океаном. В сети то и дело появляются сообщения о том, как наши соотечественники отважно ведут себя во время массовых то ли протестов, то ли погромов.
Недавно американцы восхитились защитой русского ресторана Pushkin в США от протестующих. Обороняться от толпы мародеров вышла дюжина вооруженных мужчин.
4 июня русская община в Нью-Йорке встала на защиту Бруклина от агрессивных протестующих. Наши соотечественники патрулируют улицы по ночам и помогают полиции.
Ранее 5-tv.ru писал, что актеры фильма «Брат-2» рассказали, как проходили съемки.
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