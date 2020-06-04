Русская община в Нью-Йорке встала на защиту Бруклина от агрессивных протестующих

Русскоязычная община Нью-Йорка на фоне массовых протестов в США встала на защиту безопасности нью-йоркского района Бруклин. Как рассказал 5-tv.ru один из членов сообщества Исаак Болтянский, он и его единомышленники готовы помогать полицейским подавлять беспорядки и мародерство.

«Мы с другом начали беспокоиться, когда стало очень много демонстраций, которые немирные. Людям угрожали, в полицейских начинали стрелять и избивать. Решили, что надо как-то помочь, попробовать что-то сделать, поэтому мы сформировали группу», — пояснил он.

Патрулирование ночью ведут по два человека, днем — группа чуть больше. Волонтеры смотрят за тем, чтобы «демонстранты» не использовали кирпичи, коктейли Молотова и другие опасные предметы.

«Наше главное оружие — телефоны. Мы используем их, чтобы делать снимки людей с подозрительными предметами. К сожалению, эти анархисты очень организованные», — отметил Исаак.

Он отметил, что Бруклин — это не самый пострадавший район, однако инциденты есть. Несколько дней назад его соратники смогли предотвратить ограбление ювелирного магазина. Исаак пояснил, что злоумышленники не имели никакого отношения к протестам, а лишь хотели воспользоваться ситуацией хаоса и нажиться.

Молодой человек уверен, что пришло время объединиться, чтобы чувствовать себя безопасно и защищать свои дома и бизнес.

«Мы будем это делать каждую ночь, чтобы сохранять мир в нашем городе, пока люди не чувствуют себя комфортно», — добавил активист.

При этом член русскоязычной общины подчеркнул, что выполнить все требования протестующих невозможно, а их действия — «просто отвратительны».

«Они делают вред своим людям, которые живут вместе с ними в Америке», — отметил собеседник.

Ранее гражданин США русского происхождения Стив Дудник рассказал, что протестующая толпа врывается в дома местных жителей и занимается грабежом.

Как передавал 5-tv.ru, троим сотрудникам правоохранительных органов выдвинули обвинения по делу о смерти афроамериканца, убийство которого стало причиной массовых протестов по всей стране. Всего во время протестов погибли по меньше мере 11 человек. На осадном положении — 40 городов страны. Комендантский час и 20 тысяч бойцов Нацгвардии не могут сдержать народные волнения.