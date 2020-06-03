Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих

Жители Соединенных Штатов восхитились действиями «русской мафии», вставшей на охрану ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Накануне больше десятка вооруженных людей вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих. Очевидцы запечатлели происходящее на камеру и опубликовали кадры с подписью: «Русская мафия в полном составе обороняется».

Пользователи сети пришли в восторг от «гарнизона» вооруженных мужчин, которые позже сфотографировались в кокошниках и шапках-ушанках. Юзеры рекомендовали мародерам «не шутить с русскими». Наши соотечественники, эмигрировавшие в Америку, посоветовали землякам повесить над рестораном российский флаг, это якобы отвадило бы толпу протестующих от заведения.

Владелец заведения Айк Газарян в свою очередь утверждает, что ни о какой мафии не может идти и речи. Люди вышли на улицу, чтобы защититься от мародеров.

«Эта страна была поставлена на том, чтобы защищать свое имущество. Если видно, что полицейские не могут сделать свое дело, то ты имеешь право защищать свою собственность. Мы вышли и показали свое право, и никто нам не посмел ничего сказать», — объяснил владелец ресторана.

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Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Волна народного гнева охватила уже 250 городов, в 40 — введен жесткий комендантский час, но это не помогает остановить погромы и мародерство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судмедэкспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда.