В России появится новый военный округ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот с 2021 года станет самостоятельной административной единицей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ… Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — цитирует текст указа URA.RU.

Северный флот приравняли к военному округу впервые в истории России. В Министерстве обороны РФ отмечали, что данная мера позволит «усовершенствовать» защиту арктического стратегического направления.

В настоящее время в стране действуют четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создают первую в мире винтовку, стреляющую на семь километров.