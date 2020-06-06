В России появится новый военный округ

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Василий Заика
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Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот с 2021 года станет самостоятельной административной единицей. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ… Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — цитирует текст указа URA.RU.

Северный флот приравняли к военному округу впервые в истории России. В Министерстве обороны РФ отмечали, что данная мера позволит «усовершенствовать» защиту арктического стратегического направления.

В настоящее время в стране действуют четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создают первую в мире винтовку, стреляющую на семь километров.

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