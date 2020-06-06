«Гнусной и подлой» провокацией назвал высылку российских дипломатов Чехией глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пообещав ответные меры со стороны Москвы.

«Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Накануне, как ранее сообщал 5-tv.ru, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что персонами нон грата объявлены два сотрудника российского посольства в Праге. Он пояснил, что решение связано с историей с перевозкой в Чехию яда, которую якобы осуществил сотрудник российской дипмиссии.

Чешские СМИ писали в апреле, что некий россиянин якобы готовил покушение на приматора Праги Зденека Гржиба и старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, причастных к присвоению имени Бориса Немцова площади перед посольством РФ и сносу памятника советскому маршалу Коневу.