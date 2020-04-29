Местные СМИ распространили очередную страшилку про спецагентов из Москвы.

Премьер Чехии оценил необходимость выдворения посла России

Фото: www.globallookpress.com / Michal Krumphanzl

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался о ситуации с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников, отвергнув вероятность выдворения российского посла, пишет ФАН.

По его словам, информация о якобы прибывшем «спецагенте» из РФ не приведет к выдворению главы дипмиссии. Премьер также пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии со стороны другого государства.

«Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — сказал глава кабмина.

Ранее чешские СМИ распространили информацию о прибытии в республику сотрудника российских спецслужб, имеющего при себе якобы смертельный яд рицин. Авторы статьи уверяли, что он явился в посольство РФ. Целью мужчины будто бы было отравление приматора Праги Зденека Гржиба и старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые причастны к присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова и сносу памятника маршалу Коневу.

В МИД РФ по этому поводу отметили, что ряд стран таким образом пытается разрушить отношения Москвы и Праги.

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