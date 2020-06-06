Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации
С 2021 года на работу этой системы будут выделяться средства из бюджета.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
Создать в России Национальную базу генетической информации поручил правительству страны президент РФ Владимир Путин. Документ с перечнем поручений главы государства размещен на официальном сайте Кремля.
«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных „Национальная база генетической информации“, включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств», — говорится в сообщении.
Кроме того, на работу системы, начиная с 2021 года, ежегодно будут выделяться средства из бюджета. Исполнять поручение кабмин будет при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Помимо этого, поручено создать отечественное лабораторное оборудование для исследования данных. Как писал ранее 5-tv.ru, также глава государства распорядился разработать учебные курсы в области генетики для школ.
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