Косметолог объяснила, какую подтяжку лица сделала Надежда Бабкина

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Светлана Александрова
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По мнению специалиста, пластическую операцию певица перенесла три-пять месяцев назад.

Косметолог объяснила, какую подтяжку лица сделала Надежда Бабкина

Фото: Instagram @ngbabkina

Несмотря на перенесенную недавно пневмонию Надежда Бабкина выглядит помолодевшей и посвежевшей. Косметолог Марта Орлова, изучив фотографии, которые певица публикует в своем Instagram, подтвердила предположения поклонников Бабкиной, которые заподозрили, что еще до госпитализации она посещала пластического хирурга.

«Певица заметно помолодела, но у Надежды Георгиевны вдоль щек контурируют „нити красоты“. Динамика отека соответствуют нормальному течению реабилитации после установки хирургических нитей для лифтинга. Такая картина может сохраняться в течение трех-пяти месяцев после процедуры», — цитирует специалиста сайт KP.RU.

Впрочем, Надежда Бабкина и не скрывает, что ей пришлось прибегнуть к пластике. Как ранее писал 5-tv.ru, однажды в программе Леры Кудрявцевой певица призналась, что сделала подтяжку лица и считает это нормальным для женщины 70 лет. Ведь каждой, по ее словам, хочется выглядеть молодой и прекрасной — и не только в 20 лет, но даже и в 90.

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