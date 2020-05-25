Секреты Надежды Бабкиной: Как в 70 выглядеть на 40, иметь молодого любовника и быть всегда на позитиве?

Несколько недель назад СМИ пронзила срочная новость: «Надежда Бабкина госпитализирована в тяжелом состоянии. Диагноз COVID-19 подтвержден». А затем другая: «Народную артистку погрузили в искусственную кому». В этот момент, кажется, вся страна молилась за ее здоровье… и чудо, к счастью, произошло.

Сегодня Надежда часами общается с поклонниками в Instagram, рассказывая о том, как протекала болезнь и дает ценные советы, как уберечь себя от опасной инфекции и что делать, если внезапно стало хуже. Но что так и остается большой загадкой для фанатов певицы — ее безупречный внешний вид, стройная фигура и помолодевшее лицо. В чем секрет молодости и красоты народной артистки России? Попробуем разобраться.

Любимица публики

Надеждой Георгиевной восхищаются все, от мала до велика. Ее нескончаемая энергия и заводной настрой спасет любого от депрессии. А прекрасный голос — исцелит и душевные раны. Но вот она сама, к сожалению, не раз оказывалась в тяжелых ситуациях. Среди прочих: предательство близких людей, измены мужа на позднем сроке беременности и многое другое…

В одном из своих интервью Бабкина признавалась, что в какой-то момент чуть было «не вышла в окно», чтобы распрощаться с тяжелой жизнью и избавиться от мук. Но ее спасли. Собственный ребенок. Ради которого она и решила начать все с чистого листа.

После рождения сына Данила у Надежды не было времени на себя. Звезда четко понимала, что наступили сложные времена, и она обязана зарабатывать много, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и малышу. И тут начались постоянные гастроли, концерты и светские мероприятия. При таком графике сложно заботиться еще и каких-то там параметрах. Хотя важно заметить: певица всегда умела подать себя и одевалась настолько стильно, что упрекать ее за избыточный вес было, как минимум, не этично.

Instagram @ngbabkina

Прекрасный муж для идеальной женщины

Встав на ноги и осознав, что самый трудный жизненный этап позади — сын вырос, есть собственная недвижимость, прекрасная работа и стабильный доход — Надежда, наконец, позволила себе расслабиться и окунулась в отношения с прекрасным молодым человеком.

С Евгением Гором звезда познакомилась на одном из музыкальных конкурсов более 15 лет назад. Музыкант покорил Бабкину творческими способностями так, что она не постеснялась проявить инициативу. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, влюбленные счастливы живут и по сей день. Артисты, конечно, в ЗАГС не спешат. Но, по словам самой Надежды, это для них не важно. Ведь если кто-то захочет уйти, ни один штамп в паспорте не удержит.

Ради прекрасного, мужественного и горячо любимого Евгения известная артистка и начала меняться.

Instagram @ngbabkina

Диеты и пластическая хирургия

С тех пор звезда отечественной эстрады села на жесткую диету и старалась тщательнее следить за всеми параметрами организма. Безусловно, насколько это возможно при плотном графике. Правда, вскоре артистка поняла, что пресловутые «не ешь после шести» не работают и перешла на здоровое и полезное питание.

Так, например, в интервью Лере Кудрявцевой Надежда рассказала, что идеальная схема похудения для нее — «система 8 и 16».

«Эта система заключается в том, что на протяжении восьми часов ешь что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь», — пояснила звезда.

А также добавила, что в течение этих 16 часов можно только пить воду или чай, но обязательно без сахара и конфет.

Конечно, не обошлось и без вмешательства пластического хирурга. В той же беседе с телеведущей артистка призналась, что несколько месяцев назад сделала подтяжку лица. По словам певицы, она не видит ничего критичного в том, чтобы в свои 70 помочь себе держаться в тонусе при помощи незначительных операций. Ведь каждая женщина хочется оставаться молодой и прекрасной хоть в 20, хоть в 90 лет.

Instagram @ngbabkina

Последствия тяжелой болезни

Безусловно, на внешность звезды повлияла и серьезная болезнь. Надежде пришлось несколько дней пролежать в реанимации из-за смертельной угрозы на фоне подхваченного COVID-19. По выходу из больницы Бабкина выглядела еще более похудевшей и даже немного осунувшейся. Но, к счастью, после терапии антидепрессантами, а также другими не менее важными лекарствами, артистка быстро привела себя в порядок.

«Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…» — призналась позже певица, говоря о пережитом.

Несмотря на столь длительный восстановительный период, сегодня Надежда уже смело участвует в съемках передач для телевидения. И, надо заметить, выглядит просто потрясающе!

Instagram @ngbabkina

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