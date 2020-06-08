Джанабаева мельком показала лицо младшего сына Валерия Меладзе

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Светлана Александрова
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До сих пор экс-солистка «ВИА Гры» оберегала ребенка от любопытной публики.

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Супруга Валерия Меладзе — бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева впервые показала публике лицо их младшего сына. На своей странице в Instagram 41-летняя певица выложила видео, на котором она вместе с пятилетним Лукой кормит хлебом утку с утятами. На записи на очень короткий момент мальчик появляется в кадре.

«Семейное… Уточка- тоже мама! Пока утята не наелись, она не притрагивалась к угощению…» — делится наблюдениями Джанабаева.

Подписчики же все свое внимание направили на Луку, пытаясь по одному кадру как следует разглядеть звездного ребенка. Как отмечает «Экспресс-газета», с самого рождения малыша и до сих пор супруга Валерия Меладзе тщательно оберегала право маленького человечка на частную жизнь и не публиковала его фотографии.

Instagram @albinadzhanabaeva

«Какие вы милые! И Альбиночка, и Лукоша! Лучшие! Такие теплые душевные! Очень люблю Вас! Красавцы»;

«Какие же вы замечательные!»

«Альбина, вы прекрасны. Молодец, спасибо вам за то, что вы с семьей. Любим вас, вы самая лучшая мама прекрасных мальчишек и добродушная любящая жена», — пишут в комментариях поклонники.

Несколько месяцев назад, как рассказывал 5-tv.ru, Альбина Джанабаева показала в своем Instagram, как маленький Лука осваивает ударные инструменты, но потом передумала и удалила кадры.

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