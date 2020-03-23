Растет музыкант? Джанабаева показала младшего сына Меладзе

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Алиса Старжевская
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Певица выложила в сторис кадр с ребенком за барабанами, правда, потом передумала и удалила.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

В период карантина из-за коронавируса многие звезды отсиживаются дома. Не стала исключением и семья Валерия Меладзе. Его благоверная Альбина Джанабаева показала, чем развлекается ее семья. Так, младший сын пары Лука, похоже, активно идет по стопам знаменитого папы — пятилетний мальчик уже осваивает ударные инструменты.

Instagram @albinadzhanabaeva

Мама маленького Луки не любит хвастаться в сети своим чадом, поэтому на кадре, который она выложила в сторис Instagram, подписчики не могут увидеть его лица. Так делают многие звезды, то ли из суеверия, то ли просто, чтобы привлечь к себе внимание. Видимо, волнение за ребенка пересилило желание поделиться моментом, поэтому позже Альбина удалила кадр из сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье Меладзе и Джанабаевой порой бушуют нехилые страсти. Так недавно Альбина призналась, что переживает из-за того, что муж постоянно окружен женщинами.

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