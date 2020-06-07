«За гранью приличия»: Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост о покойной Норкиной

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 172

Бывшая супруга Армена Джигарханяна в интервью 5-tv.ru отметила, что хотела призвать публичных личностей вести себя культурно и не намеревалась оскорблять журналистку.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Серебряков Дмитрий, 5-tv.ru

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в интервью 5-tv.ru прокомментировала свой пост о скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной. Накануне, узнав о ее смерти, пианистка рассказала в Instagram, как женщина непристойно себя вела при записи программы для федерального канала. Светская львица призвала других не следовать примеру журналистки, причем сделала это в тот же день, когда Норкина ушла из жизни.

Как пояснила Цымбалюк-Романовская в беседе с 5-tv.ru, общественность неверно расценила ее публикацию. Пост был призван не охарактеризовать Норкину с негативной стороны, а обратить внимание других публичных личностей на то, почему важно вести себя культурно.

«Это пост о человеческом достоинстве и о культуре отношений в обществе, о том, как важно публичным людям вести себя хорошо и следить за своим поведением. Это вообще не имеет никакого отношения к личности, тем более негативного. Я считаю, что общество иногда провоцирует нас на поступки, которые, на мой взгляд, за гранью приличных. <…> Нужно просто держать себя в руках и работать над собой — вот о чем этот пост», — рассказала звезда.

Экс-супруга Джигарханяна призналась, что до встречи на передаче не была знакома с радиоведущей. Пианистка была крайне удивлена поведению Норкиной, которая, по ее словам, позволяла себе толкаться и не сдерживала оскорблений.

«Я считаю, что толкаться некрасиво, обзываться нельзя, вот. Я себе такого не позволяю, поэтому призываю к этому других. <…> У меня не было никаких отношений за исключением этого эпизода, когда я не знала, кто это. Потом я уточнила, я удивилась очень, что это журналист, что это человек с высшим образованием. Меня никто никогда не толкал вот так вот», — подытожила Цымбалюк-Романовская.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, после известия о скоропостижной смерти Юлии Норкиной Виталина Цымбалюк-Романовская выложила на своей странице в Instagram видео конфликта с журналисткой во время одного из ток-шоу, наложив при этом на запись звук из фильма «Собачье сердце», и комментарий, который многие пользователи соцсети сочли, мягко говоря, неуместным.

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