Экс-супруга Джигарханяна грубо прокомментировала смерть Юлии Норкиной

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Алина Потёмкина
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Виталина Цымбалюк-Романовская припомнила скандал на шоу, в котором покойная оттаскивала ее от оппонентки.

Экс-супруга Джигарханяна грубо прокомментировала смерть Юлии Норкиной

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Тема:
Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась весьма резко об умершей накануне Юлии Норкиной. В Instagram она выложила фрагмент передачи, где у нее случился конфликт с актрисой Тамарой Семиной. Тогда на шоу Норкина оттаскивала экс-жену Джигарханяна от 80-летней артистки.

«Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — написала Цымбалюк-Романовская.

 
 
 
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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Поклонники не разделили взгляд бывшей жены Джигарханяна. Многие с укором указали ей на неуместность такого высказывания о человеке, которого только что не стало.

«Говорят, о покойных говорят либо хорошо, либо ничего…»

«Представляю, какая в вас смертельная обида засела, если вы сейчас это видео поставили»

«Правда неуместна! Не сейчас. Вы написали нечестный пост. Она вам не может ответить», — указывали звезде фанаты.

Юлии Норкиной не стало 5 июня. Журналистке было 52 года. Многие знаменитости уже выразили слова соболезнования супругу покойной Андрею Норкину. Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна причина смерти журналистки.

Тема:
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