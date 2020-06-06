Экс-супруга Джигарханяна грубо прокомментировала смерть Юлии Норкиной
Виталина Цымбалюк-Романовская припомнила скандал на шоу, в котором покойная оттаскивала ее от оппонентки.
Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась весьма резко об умершей накануне Юлии Норкиной. В Instagram она выложила фрагмент передачи, где у нее случился конфликт с актрисой Тамарой Семиной. Тогда на шоу Норкина оттаскивала экс-жену Джигарханяна от 80-летней артистки.
«Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — написала Цымбалюк-Романовская.
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Поклонники не разделили взгляд бывшей жены Джигарханяна. Многие с укором указали ей на неуместность такого высказывания о человеке, которого только что не стало.
«Говорят, о покойных говорят либо хорошо, либо ничего…»
«Представляю, какая в вас смертельная обида засела, если вы сейчас это видео поставили»
«Правда неуместна! Не сейчас. Вы написали нечестный пост. Она вам не может ответить», — указывали звезде фанаты.
Юлии Норкиной не стало 5 июня. Журналистке было 52 года. Многие знаменитости уже выразили слова соболезнования супругу покойной Андрею Норкину. Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна причина смерти журналистки.
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