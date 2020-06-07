Сетующий на безденежье артистов Пригожин не прочь поработать в Минкульте

|
Сергей Зеленский
54

Продюсер пояснил свое стремление необходимостью донести до чиновников информацию о положении артистов в условиях самоизоляции.

Сетующий на безденежье артистов Пригожин не прочь поработать в Минкульте

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил свою кандидатуру для работы в Министерстве культуры РФ. Супруг певицы Валерии аргументировал свою инициативу необходимостью донести до чиновников чаяния звезд отечественного шоу-бизнеса, лишившихся заработка в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

«Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в Министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить… Хотя они, наверное, и без меня уже все знают», — приводит его слова сайт радиостанции «Говорит Москва».

Пригожин пояснил, что «в условиях такой ситуации (ограничительных мер — Прим.ред.), в которой все оказались, нужны люди инициативные, которые способны правильным языком объяснить, из чего состоит вся индустрия, если они этого не понимают, и в какой части нужна помощь».

«У нас полно эгоистов, желающих думать только о себе и о своем бизнесе», — резюмировал он.

Общественный резонанс начался со слов стриптизера Тарзана о том, что государство не поддерживает артистов, которые, между тем, сильно пострадали в период пандемии. Иосиф Пригожин также заявил о «бедственном положении» представителей творческих профессий, а музыкант Сергей Шнуров ответил ему саркастическим стихом. С тех пор в их споре успели занять ту или иную сторону Лев Лещенко, Юрий Лоза, Алексей Панин, Юрий Куклачев, Григорий Лепс, Андрей Разин, Прохор Шаляпин и многие другие артисты.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

22:40
«Будущая гимнастка»: Дочь Барановской искусно выполнила сальто назад
22:39
Очевидцы сообщают о стрельбе в Москве
22:27
В Росприроднадзоре рассказали, как пытались скрыть утечку в Норильске
22:15
Видео: Бабушка ползком добиралась до магазина в Пермской области
21:59
Трамп отдал приказ вывести войска нацгвардии из Вашингтона
21:47
«Не надоело?»: Рудковская с Плющенко и сыном показали танец с очками

Сейчас читают

«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок