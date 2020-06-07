Сетующий на безденежье артистов Пригожин не прочь поработать в Минкульте

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил свою кандидатуру для работы в Министерстве культуры РФ. Супруг певицы Валерии аргументировал свою инициативу необходимостью донести до чиновников чаяния звезд отечественного шоу-бизнеса, лишившихся заработка в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

«Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в Министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить… Хотя они, наверное, и без меня уже все знают», — приводит его слова сайт радиостанции «Говорит Москва».

Пригожин пояснил, что «в условиях такой ситуации (ограничительных мер — Прим.ред.), в которой все оказались, нужны люди инициативные, которые способны правильным языком объяснить, из чего состоит вся индустрия, если они этого не понимают, и в какой части нужна помощь».

«У нас полно эгоистов, желающих думать только о себе и о своем бизнесе», — резюмировал он.

Общественный резонанс начался со слов стриптизера Тарзана о том, что государство не поддерживает артистов, которые, между тем, сильно пострадали в период пандемии. Иосиф Пригожин также заявил о «бедственном положении» представителей творческих профессий, а музыкант Сергей Шнуров ответил ему саркастическим стихом. С тех пор в их споре успели занять ту или иную сторону Лев Лещенко, Юрий Лоза, Алексей Панин, Юрий Куклачев, Григорий Лепс, Андрей Разин, Прохор Шаляпин и многие другие артисты.