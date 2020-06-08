Как в России готовятся к открытию туристического сезона?

Динамика положительная, и в стране уже заговорили об открытии внутреннего туристического сезона — он может стартовать 1 июля.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов в течение недели подготовить планы открытия турсезона. Среди первоочередных мер поддержки предлагаются дополнительные льготные тарифы для семей с детьми. Кроме того, Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей, которые занимаются развитием на местах экопроектов и кемпинг-отелей.

«Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли. У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли», — сказал премьер-министр РФ.

Также по поручению главы Кабмина Минэкономразвития до 19 июня должно доработать национальный план по восстановлению экономики. В первую очередь, речь идет о программах социальной поддержки граждан. На эти цели Минфин дополнительно выделит из резервного фонда 600 миллиардов рублей.

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