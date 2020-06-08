Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам в Instagram свою годовалую дочь Машу. Неожиданностью стало то, что личико девочки было «разукрашено» ссадинами. Вероятно, малышка упала во время игр, отмечает сайт Teleprogramma.pro. Но, похоже, ее папу это не сильно смущало.

В ролике муж знаменитости играет с дочкой. Он просит ее показать, как смеется Баба Яга, а также как летают гуси-лебеди. Девочка начинает смешно кряхтеть, а затем забавно размахивать руками.

«Вот так вот? Ничего себе!» — удивляется папа малышки.

Instagram @igor_makarov25

Последние недели ведущая с семьей проводит время в загородном доме. Совсем недавно чета отметила годовщину своего официального соединения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли «медную свадьбу».