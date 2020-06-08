«Шикарная пара!» — Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают «медную свадьбу»

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Виктория Андреева
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Звезды официально зарегистрировали отношения 8 июня 2013 года.

«Шикарная пара!» — Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают «медную свадьбу»

Фото: Instagram @igor_makarov25

Известная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева оригинально поздравила любимого супруга — хоккеиста Игоря Макарова — с семилетием супружеской жизни. В честь «медной свадьбы» звезда опубликовала трогательное видео в Instagram, собранное из более полусотни совместных фото селебрити.

«8 лет вместе, 7 официально. Мой любимый человек, @igor_makarov25, спасибо, родной, за все, люблю!» — обратилась к спортсмену Кудрявцева.

В ранних интервью Лера и Игорь не раз признавались, что влюбленность пришла сразу, с первого взгляда. При этом 16-летняя разница в возрасте ничуть не испугала кавалера телеведущей. Напротив, он был крайне настойчив и всячески доказывал гордой особе свои серьезные намерения. В счастливом браке у пары родилась красавица-дочка Мария.

Поклонники от всей души поздравили звездную чету с прекрасной датой и пожелали влюбленным благополучия, семейного тепла и домашнего уюта.

«Какое счастье видеть крепкие пары и счастливые семьи!»

«Поздравляю!!! Вы — лучшая пара!!! Дай Бог вам счастья на долгие года!»

«Лерочка! Поздравляю вашу семью! Берегите себя и свои чувства»,

«Просто шикарные! Идеальная пара! Всего наилучшего!» — обращались фолловеры к Игорю и Лере.

Ранее 5-tv.ru опубликовал редкие кадры Леры Кудрявцевой из родильного дома.

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