«Шикарная пара!» — Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают «медную свадьбу»
Звезды официально зарегистрировали отношения 8 июня 2013 года.
Фото: Instagram @igor_makarov25
Известная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева оригинально поздравила любимого супруга — хоккеиста Игоря Макарова — с семилетием супружеской жизни. В честь «медной свадьбы» звезда опубликовала трогательное видео в Instagram, собранное из более полусотни совместных фото селебрити.
«8 лет вместе, 7 официально. Мой любимый человек, @igor_makarov25, спасибо, родной, за все, люблю!» — обратилась к спортсмену Кудрявцева.
В ранних интервью Лера и Игорь не раз признавались, что влюбленность пришла сразу, с первого взгляда. При этом 16-летняя разница в возрасте ничуть не испугала кавалера телеведущей. Напротив, он был крайне настойчив и всячески доказывал гордой особе свои серьезные намерения. В счастливом браке у пары родилась красавица-дочка Мария.
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8 лет вместе, 7 официально. В народе говорят « медная» свадьба 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25 ❤️❤️❤️ Спасибо родной за все, люблю 😍
Поклонники от всей души поздравили звездную чету с прекрасной датой и пожелали влюбленным благополучия, семейного тепла и домашнего уюта.
«Какое счастье видеть крепкие пары и счастливые семьи!»
«Поздравляю!!! Вы — лучшая пара!!! Дай Бог вам счастья на долгие года!»
«Лерочка! Поздравляю вашу семью! Берегите себя и свои чувства»,
«Просто шикарные! Идеальная пара! Всего наилучшего!» — обращались фолловеры к Игорю и Лере.
Ранее 5-tv.ru опубликовал редкие кадры Леры Кудрявцевой из родильного дома.
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