Писатель Олег Шишкин о прошедшей самоизоляции: «Книги не предают человека»

Писатель и журналист Олег Шишкин принял участие в работе крупнейшего в России книжного фестиваля «Красная площадь» и рассказал МИЦ «Известия», как пережил режим самоизоляции и какие новинки приготовил для своих читателей.

«Книги, в отличие от СМИ, не предают человека. Им не нужно электричество, каких-то подпиток от сети — им достаточно обычного света. И в момент пандемий книги читаются очень легко — особенно интересные, связанные с расследованиями, историческими сенсациями», — пояснил он.

Лауреат премии «Золотое перо Руси — 2019» отметил, что с одной стороны ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса на его творчество никак не повлияли, потому что «сегодня есть много возможностей работать из дома с источниками, архивами разных стран». С другой стороны, вышедшие в начале года книги «прозвучать толком не успели» как раз по причине начавшейся пандемии. Писатель привел в пример ситуацию, когда он со своими произведениями должен был поехать на выставку в Великобританию, но за несколько дней до начала организаторы мероприятие отменили.

«В обстоятельствах пандемии свобода — это все-таки ответственность, при чем осознанная. Конечно, не хотелось бы, что бы это продолжалось — заражение людей», — отметил он.

По словам Шишкина, впереди у него — амбициозные «наполеоновские» планы. Так, до конца текущего года он планирует выпустить две книги, и еще две в 2021 году. Все эти работы — разного формата, в том числе и исторические расследования, и художественные. Он добавил, что недавно закончил мистический детектив «Изменитель».

«Та осторожность, которая была проявлена мэрией Москвы — она правильная. Скоро пройдет Парад Победы и мы вернемся в ощущение патетической реальности«» — резюмировал он.

Олег Шишкин — ведущий программы «Загадки человечества» на РЕН ТВ, путешественник, историк, специалист по тайным обществам, признанный в мире эксперт в области восточных религий, автор книг по истории оккультизма и разведки. Знаток закрытых эзотерических архивов СССР, который попытался доказать, что Николай Рерих и Григорий Распутин имели тесные связи с разведкой.

Его перу принадлежат такие книги как «Красный Франкенштейн», «Смерть великих», «Убить Распутина» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как в сердце столицы прошел заключительный день книжного фестиваля «Красная площадь».