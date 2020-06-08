От ужастиков до фэнтези: книжный фестиваль «Красная площадь» завершается в Москве
Попасть на ярмарку можно только по предварительной записи.
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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru
В Москве сегодня заключительный день крупнейшего в стране книжного фестиваля «Красная площадь». В этом году он проходит в новых условиях. У всех на входе измеряют температуру, проверяют наличие масок и перчаток. Попасть на ярмарку можно только по предварительной записи. В день открытия фестиваль посетило максимальное количество гостей — шесть тысяч человек.
«Для нас для всех сегодня действительно праздник души. Потому, что мы все впервые сегодня вышли и действительно получили колоссальное удовольствие Мне кажется, что даже под масками улыбки чувствуются, глаза улыбаются», — отметила член жюри конкурса «Живая классика» Нонна Гришаева.
На фестивале представлены тысячи книг, в их числе и бестселлеры. Например, новый роман Стивена Кинга и новое издание Гарри Поттера. В программе также встречи с авторами и театральные постановки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джоан Роулинг раскрыла тайну «рождения» Гарри Поттера.
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