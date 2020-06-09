В Эрмитаже рассказали, когда ждать открытия музея для публики

Ценители искусства с воодушевлением восприняли слова министра культуры Ольги Любимовой — о том, что в ряде российских регионов возобновляют работу музеи. Но означает ли это, что сразу после снятия карантина экспозиции откроются для публики? Мы обратились за разъяснениями в пресс-службу Эрмитажа.

«Это не значит, что музеи откроются для публики, это значит, что работники музеев смогут, наконец, прийти к себе в учреждение и начать подготовку к открытию музея уже для публики. И, по нашим подсчетам, сейчас это где-то в районе месяца потребуется, чтобы полностью привести Эрмитаж к тому виду, когда мы сможем пустить посетителей», — рассказала руководитель пресс-службы музея Екатерина Шарова.

Ну а когда российские музеи все же откроются — в них будут приняты меры безопасности для гостей и сотрудников. Например, справочные отделят от посетителей стеклами, а на полы нанесут разметку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург готовится к поэтапному снятию ограничений.