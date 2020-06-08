Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
По словам губернатора города Александра Беглова, действовать необходимо максимально осторожно, выверяя каждый следующий шаг.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; Известия / Сергей Коньков, Павел Бедняков
Поэтапный план по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, представят в Санкт-Петебурге уже в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор города Александра Беглов. По его словам, действовать необходимо аккуратно и выверять каждый шаг, поскольку система здравоохранения по-прежнему находится под большой нагрузкой.
«Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни», — заявил глава Северной столицы в эфире Радио России — Санкт-Петербург.
Беглов добавил, что уже сейчас некоторые ограничительные меры постепенно снимаются. В частности, это касается возобновления работы храмов и непродовольственных магазинов.
«На прошлой неделе мы по согласованию с главным санитарным врачом разрешили открыть храмы для верующих и кладбища для посещения. С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зале не более 400 квадратных метров», — пояснил губернатор.
В настоящий момент в Петербурге выявлено 18 835 инфицированных коронавирусом, при этом выздоровели уже 7 915 пациентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу.
Читайте также
57%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?