Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

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Карина Бернтгольц
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По словам губернатора города Александра Беглова, действовать необходимо максимально осторожно, выверяя каждый следующий шаг.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; Известия / Сергей Коньков, Павел Бедняков

Поэтапный план по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, представят в Санкт-Петебурге уже в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор города Александра Беглов. По его словам, действовать необходимо аккуратно и выверять каждый шаг, поскольку система здравоохранения по-прежнему находится под большой нагрузкой.

«Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни», — заявил глава Северной столицы в эфире Радио России — Санкт-Петербург.

Беглов добавил, что уже сейчас некоторые ограничительные меры постепенно снимаются. В частности, это касается возобновления работы храмов и непродовольственных магазинов.

«На прошлой неделе мы по согласованию с главным санитарным врачом разрешили открыть храмы для верующих и кладбища для посещения. С 8 июня возобновляют работу непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зале не более 400 квадратных метров», — пояснил губернатор.

В настоящий момент в Петербурге выявлено 18 835 инфицированных коронавирусом, при этом выздоровели уже 7 915 пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу.

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