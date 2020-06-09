Петербург возвращается к привычному ритму жизни, но с ограничениями

Эфирная новость 66

В Северной столице заработали непродовольственные магазины и автосалоны.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

Москва с этого дня возвращается к привычному ритму жизни. В столице снимают ряд ограничений, введенные из-за распространения коронавируса.

Одно из главных послаблений — полная отмена электронных пропусков. Уже сегодня москвичи могут беспрепятственно выйти на улицу. Прогулки по расписанию — остались в прошлом.

Открываются салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. Возобновляет работу каршеринг. И это только начало. В течение двух недель в Москве отменят практически все ограничения. Так, с 16 июня откроются кафе с летними верандами, а с 23-го — все заведения общепита. В этот же день жителям столицы разрешат вернуться на тренировки в фитнес-центры и бассейны. Правда, по-прежнему сохраняется масочный режим и требование соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах.

Этой же логике следуют и другие российские регионы. Так, в Петербурге заработали непродовольственные магазины и автосалоны. Но есть, ограничения. О них расскажет Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи открылись городские пляжи.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
Скончался водитель, пострадавший в «пьяном» ДТП с Ефремовым
8:05
Легкая «КОТлетика» и «КОТокросс»: в Северной столице отметили Всемирный день петербургских котов
8:04
Джонни Депп: Безумный гений и актер перевоплощений
7:56
Магия полуночи: Самбурская показала, как «исчезает» ее нога — фото
7:49
Гроб с телом Джорджа Флойда доставили в Хьюстон
7:41
Напоминает Сайлент Хилл: Водяной смерч сняли на видео в американском штате Алабама

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Клип с Галустяном в образе Супер Жорика и полуголыми моделями набрал более миллиона просмотров
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок