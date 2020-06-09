Петербург возвращается к привычному ритму жизни, но с ограничениями

Москва с этого дня возвращается к привычному ритму жизни. В столице снимают ряд ограничений, введенные из-за распространения коронавируса.

Одно из главных послаблений — полная отмена электронных пропусков. Уже сегодня москвичи могут беспрепятственно выйти на улицу. Прогулки по расписанию — остались в прошлом.

Открываются салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. Возобновляет работу каршеринг. И это только начало. В течение двух недель в Москве отменят практически все ограничения. Так, с 16 июня откроются кафе с летними верандами, а с 23-го — все заведения общепита. В этот же день жителям столицы разрешат вернуться на тренировки в фитнес-центры и бассейны. Правда, по-прежнему сохраняется масочный режим и требование соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах.

Этой же логике следуют и другие российские регионы. Так, в Петербурге заработали непродовольственные магазины и автосалоны. Но есть, ограничения. О них расскажет Ян Воскресенский.

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