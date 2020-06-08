В Сочи открылись городские пляжи — видео
Отдыхать теперь туристы смогут только при соблюдении строгих требований.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
Ждут гостей в Краснодарском крае — в Сочи открылись набережные, летние веранды кафе и городские пляжи. Правда, отдыхать теперь туристы смогут только при соблюдении строгих правил — держать дистанцию нужно будет даже на пляже.
Сейчас сочинские пляжи выглядят непривычно. На воде нет катамаранов и катеров с парашютами. Пока среди отдыхающих только местные жители. И все же курорт ждет туристов и основательно готовится к запоздавшему сезону
Об особенностях курортного отдыха после самоизоляции расскажет Ирина Сафонова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда и на каких условиях откроются курорты Краснодарского края.
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