Ждут гостей в Краснодарском крае — в Сочи открылись набережные, летние веранды кафе и городские пляжи. Правда, отдыхать теперь туристы смогут только при соблюдении строгих правил — держать дистанцию нужно будет даже на пляже.

Сейчас сочинские пляжи выглядят непривычно. На воде нет катамаранов и катеров с парашютами. Пока среди отдыхающих только местные жители. И все же курорт ждет туристов и основательно готовится к запоздавшему сезону

Об особенностях курортного отдыха после самоизоляции расскажет Ирина Сафонова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда и на каких условиях откроются курорты Краснодарского края.