В Сочи открылись городские пляжи — видео

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Отдыхать теперь туристы смогут только при соблюдении строгих требований.

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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

Ждут гостей в Краснодарском крае — в Сочи открылись набережные, летние веранды кафе и городские пляжи. Правда, отдыхать теперь туристы смогут только при соблюдении строгих правил — держать дистанцию нужно будет даже на пляже.

Сейчас сочинские пляжи выглядят непривычно. На воде нет катамаранов и катеров с парашютами. Пока среди отдыхающих только местные жители. И все же курорт ждет туристов и основательно готовится к запоздавшему сезону

Об особенностях курортного отдыха после самоизоляции расскажет Ирина Сафонова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда и на каких условиях откроются курорты Краснодарского края.

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