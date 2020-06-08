В Москве сохранят масочно-перчаточный режим
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции с 9 июня.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Несмотря на отмену режима самоизоляции и снятие многих ограничений, в Москве продолжит действовать масочно-перчаточный режим в общественных местах. Об этом гласит сообщение на официальном сайте мэра Москвы.
«Москвичи обязаны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — носить маски и перчатки в общественных местах», — говорится в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропускного режима в Москве с 9 июня. Все жители города, в том числе люди старше 65 лет и москвичи, страдающие хроническими заболеваниями, смогут свободно выходить из дома, ездить на общественном транспорте и посещать общественные места, пишет «Экономика сегодня».
Возобновить работу смогут парикмахерские, салоны красоты, ветклиники, фотостудии и кадровые агентства. Для репетиций без зрителей откроются театры, цирки и концертные залы. Кроме того, горожанам станут доступны услуги каршеринга.
Ранее 5-tv.ru писал, что Москва и Подмосковье являются лидерами по числу вылечившихся от коронавируса.
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