Минимальное пособие по безработице увеличат
Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Кремля.
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Фото, видео: ТАСС / Андрей Гордеев; 5-tv.ru
В России увеличат минимальное пособие по безработице. Теперь выплата составит четыре с половиной тысячи рублей. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации Кремля. Выплата продлена еще на три месяца, начиная с мая.
Кроме этого, по три тысячи рублей будут получать безработные опекуны на каждого ребенка. Для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены из-за коронавируса закрыть свой бизнес, пособие будет максимальным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое.
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