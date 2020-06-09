Минимальное пособие по безработице увеличат

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Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации Кремля.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Гордеев; 5-tv.ru

В России увеличат минимальное пособие по безработице. Теперь выплата составит четыре с половиной тысячи рублей. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации Кремля. Выплата продлена еще на три месяца, начиная с мая.

Кроме этого, по три тысячи рублей будут получать безработные опекуны на каждого ребенка. Для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены из-за коронавируса закрыть свой бизнес, пособие будет максимальным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое.

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