Минимальное пособие по безработице увеличат

В России увеличат минимальное пособие по безработице. Теперь выплата составит четыре с половиной тысячи рублей. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации Кремля. Выплата продлена еще на три месяца, начиная с мая.

Кроме этого, по три тысячи рублей будут получать безработные опекуны на каждого ребенка. Для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены из-за коронавируса закрыть свой бизнес, пособие будет максимальным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое.