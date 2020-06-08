Минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое

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Сергей Зеленский
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Решение об увеличении выплат родителям малышей до полутора лет принял президент РФ.

Минимальное пособие на первого ребенка возрастет вдвое

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса. Одна из норм предусматривает увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования последствий, возникающих в связи с мерами по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на увеличение выплат для граждан, у которых родился первый ребенок, в том числе неработающих мам, а также тех, кто оказался временно без работы из Резервного фонда будет выделено восемь миллиардов рублей.

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