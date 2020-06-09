Сколько овощей и фруктов необходимо есть в день — рекомендации Роскачества
Эксперты дали простые советы, как разогнать обмен веществ и сбросить лишний вес.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, CHROMORANGE / Silvia Bogdanski, Stefan Klein, Andrey Arkusha, imagebroker/Michaela Begsteiger
Для похудения нужно съедать в день по три порции овощей и две порции фруктов, пишет ТАСС со ссылкой на заключение Роскачества. Для безопасной потери веса количество потребляемых калорий нужно снизить на 15-30%.
Эксперты советуют завтракать в течение часа после пробуждения, соблюдать промежуток между приемами пищи в три-четыре часа и ужинать за три-четыре часа до сна. Половину тарелки, по словам специалистов, должны занимать овощи, четверть — нежирный белок, и еще четверть — медленные углеводы. Быстрые углеводы нужно исключить из рациона.
Не стоит забывать и об употреблении воды. Рекомендованная суточная норма — 30 миллиграммов на килограмм веса.
«Воду нужно пить медленно, а не залпом — чтобы она проходила в клетки. Дело в том, что ферменты, обеспечивающие метаболизм, работают в определенной вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны», — отмечают специалисты.
Решить проблему набора веса вследствие «заедания» стресса помогут продукты, богатые витамином D, например, печень трески. А желание потреблять полезные продукты повысит восстановление микрофлоры, которое обеспечивает «кисломолочка» с пробиотиками и бифидобактериями.
Помимо питания важен режим. Ложиться спать рекомендуется до полуночи — это влияет на выработку гормонов и количество съеденного. В день нужно проделывать не менее десяти тысяч шагов, в том числе в квартире.
Наконец, важный совет экспертов: худеть постепенно. Чем быстрее сбрасываются килограммы, тем сложнее будет удерживать новый вес.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 «полезных» продуктов, которые на самом деле очень калорийны.
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