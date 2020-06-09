ТОП-3 знака зодиака женщин, которые отпугивают мужчин
Астрологи считают, что представительницам некоторых знаков зодиака очень тяжело выстроить долгосрочные отношения с мужчинами.
Фото: www.globallookpress.com / J.M. Guyon - Copyright 2014
Взаимопонимание в паре является одной из прочных основ любых отношений. Хорошо, если оно есть, но бывает так, что в силу определенных черт характера женщинам в паре бывает трудно создать и поддерживать здоровые и любящие отношения с партнером в течение продолжительного времени. Femmie рассказал о трех знаках зодиака женщин, с которыми мужчинам бывает очень трудно построить серьезные отношения из-за их тяжелого характера.
Овен
Женщины, родившиеся под созвездием Овна, любят все держать под контролем. Они не потерпят ущемления своей свободы и конкуренции со стороны партнера, поэтому им бывает очень трудно подстроиться под мужчину. Своей излишней уверенностью в себе и тоном, не терпящим возражений, они заставляют напрягаться свою половинку.
Дева
У женщин-Дев слишком завышенные требования к себе и окружающим. Такой подход будет всегда отражаться на отношениях со второй половинкой. Они вечно ожидают большего от своего партнера, полагая, что только тот мужчина, который вписывается в их представления об идеале, сможет заслужить их внимание.
Скорпион
Представительницы этого знака — крайне интересные, умные и харизматичные личности. Вместе с тем, именно из-за своей самодостаточности женщина-Скорпион ставит личные интересы выше желаний и чаяний своего партнера. Избраннику потребуется немало терпения для того, чтобы склонить такую женщину к компромиссу.
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