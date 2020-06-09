В Красноярском крае за изготовление бомб задержаны трое подростков

Трое подростков задержаны в Красноярском крае по подозрению в изготовлении бомб. Как сообщает региональный Следственный комитет, 14-летние предполагаемые злоумышленники проходили обучение с целью осуществления террористической деятельности.

«По предварительной версии следствия, трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019 года по июнь 2020 года, проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подростки оттачивали свои навыки на практике в заброшенном доме, а также на пустырях и стройках.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницу Ленобласти осудили за пособничество террористам.