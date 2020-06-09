Как будет проходить развод Прилучного и Муцениеце?

Близится заседание суда по разводу звездной пары — актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Как пишет сайт KP.RU, оба супруга не будут присутствовать в суде лично, а пришлют своих представителей.

«Ни у одной из сторон возражений нет, поэтому 15 июня в суде их самих не будет», — сообщили изданию в Головинском районном суде.

Несмотря на то, что расставание приобрело скандальный оттенок, Агата Муцениеце не требует от отца своих детей алименты.

«Пока она просит только их развести», — уточнили в суде.

Накануне развода Прилучный закрыл все свои долги по коммунальным платежам. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Мажор» и картины «Союз спасения» задолжал 83 тысячи рублей, за ним даже охотились судебные приставы. Однако теперь, по словам помощницы актера, все долги закрыты. Образовались они из-за высокой занятости артиста в период до пандемии коронавируса.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Поклонники давно переживали за пару, но такого никто не ожидал. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы ее бил и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса. В то же время такие посты артистки в соцсети чередовались со стихами, посвященными бывшему возлюбленному, что навело публику на мысль о срежиссированности их размолвки.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько потратил Прилучный на лечение бывшей возлюбленной.