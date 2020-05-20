С Прилучного взыскали 83 тысячи рублей за долги по коммунальным платежам

Мировой судебный участок Головинского района Москвы взыскал с актера Павла Прилучного 83,8 тысячи рублей. Как стало известно 5-tv.ru, судья удовлетворил иск коммунальных служб о долгах знаменитости в полном объеме.

Звезда сериала «Мажор», и таких фильмов, как «На игре» и «Союз спасения» в течение длительного времени не платил за услуги ЖКХ. Известно, что он проживает у станции метро «Речной вокзал» на северо-западе столицы. Решение в отношении Прилучного вступило в законную силу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в том же районном суде Павлу Прилучному предстоит еще один судебный процесс. Актер разводится с женой Агатой Муцениеце. Ранее актриса публично обвинила супруга в домашнем насилии. По ее словам, во время самоизоляции он ушел в запой, во время которого поднимал на нее руку.