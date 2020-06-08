Прилучный оплатил дорогостоящее лечение Муцениеце, несмотря на расставание

Даже болезненное расставание и затянувшийся развод не испортили отношения актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Как стало известно порталу Peopletalk, недавно артист потратил кругленькую сумму на лечение супруги в подмосковном госпитале.

По данным издания, пребывание Агаты в клинике обошлось артисту в 400 тысяч рублей. Там актриса прошла курс процедур от бронхита. Коронавирус у Муцениеце не подтвержден, но, видимо, она решила обезопасить себя на всякий случай. Примечательно, что Прилучный в отличие от своей супруги предпочитает не комментировать тему развода и доказывает свое уважительное к ней отношение не словом, а делом.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Поклонники давно переживали за пару, но такого никто не ожидал. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы ее бил и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса. В то же время такие посты артистки в соцсети чередовались со стихами, посвященными бывшему возлюбленному, что навело публику на мысль о срежиссированности их размолвки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала о реакции Прилучного на обвинение в домашнем насилии.