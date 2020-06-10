«Собирался на гастроли в июле»: смерть сатирика Трушкина стала шоком для Лукинского

Сатирик Анатолий Трушкин, скончавшийся 9 июня в московской больнице, собирался поехать на гастроли в июле. По словам Николая Лукинского, писателю диагностировали коронавирусную инфекцию, он больше месяца пролежал в больнице, был в реанимации, но врачи отмечали положительную динамику. Трушкин шел на поправку. Его смерть стала полной неожиданностью для коллег.

«Он месяц лежал в этой больнице с коронавирусом, с 5 мая. Сначала созванивались, потом он перестал брать телефон, потому что его перевели в реанимацию. Было тяжелое положение. Десять дней назад рассказал, что из реанимации его выписали, но разговаривал очень плохо. А пять дней назад администратор ему позвонил, он уже бодрый был, сказал, что хожу на процедуры, собирался на гастроли в июле. То есть шел на поправку», — сказал юморист Лукинский.

Сатирик Анатолий Трушкин умер на 79 году жизни. Болезнь протекала в тяжелой форме, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. Он написал сценарии для 20 сериалов. С 1981 года занимался исключительно литературной деятельностью. Его произведения со сцены читали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Клара Новикова.