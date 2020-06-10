Умер сатирик Анатолий Трушкин, чьи произведения читали Шифрин и Винокур

Сатирик Анатолий Трушкин умер на 79 году жизни. По предварительным данным, у писателя была выявлена коронавирусная инфекция. Болезнь протекала в тяжелой форме, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации. Юморист около месяца находился в больнице, но организм не справился с заболеванием. Об этом сообщает источник KP.RU.

Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске. Он написал сценарии для 20 сериалов. С 1981 года занимался исключительно литературной деятельностью. Его произведения со сцены читали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Клара Новикова.

У писателя остались жена и дочь.

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