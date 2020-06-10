Фото: дочь Ксении Бородиной зацеловали в день ее рождения

Курбан Омаров, муж телеведущей Ксении Бородиной, опубликовал нежное семейное фото. На нем он вместе с сыном Омаром и младшей дочерью Теоной целует свою старшую — Марусю, которой сегодня исполнилось 11 лет. Любопытно, что мама не участвует в этом действе, хотя, возможно, она просто фотографирует мужа и детей.

Подписчики тут же отреагировали теплыми комментариями и поздравлениями:

«С днем рождения, красавица!»

«Солнца тебе, Солнце!»

«А искренне целует только Теона».

Instagram @zimamoscow

Некоторые отметили сходство матери и дочери:

«Я сначала подумала, что вы Ксюшу целуете»;

«Маруся тут прям копия Ксюши».

Бородина разместила полный видеоотчет о праздничном сюрпризе у себя в сторис. Она запечатлела, как в семейном доме Маруся спускается по лестнице, внизу которой ее ждут брат с сестрой. Комната, в которую входит наследница, украшена воздушными шарами под потолком.

Имениннице в этот день подарили светящийся скейтборд и столик для макияжа с косметикой, а от четырехлетней Теи она получила рисунок с изображением сирени.

В профиле Instagram Бородина выложила фотографию Маруси с длинной подписью, в которой рассказала о дочери.

«Она та самая частичка меня, которая не только похожа внешне, но еще и напоминает мне меня в детстве очень сильно, только она мудрее и умнее и продвинутая».

Instagram @borodylia

Маленькую наследницу в комментариях поздравили Ольга Бузова, Александр Ревва, телеведущая Ольга Орлова, участницы телешоу «Дом-2» Ольга Варвина и Дарья Пынзарь. Варвина и Пынзарь также разместили в своих профилях фотографии Маруси и написали теплые слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Курбан Омаров пошутил под фотографией дочери.