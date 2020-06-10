«Сантехника вызывали?» — Муж Ксении Бородиной посмеялся над дочерью

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Светлана Александрова
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На снимке, который Омар Курбанов выложил в сеть, четырехлетняя Теона примеряет гигантские резиновые сапоги.

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Фото, видео: Instagram @zimamoscow

Супруг звезды «Дома-2» Ксении Бородиной Омар Курбанов опубликовал на своей странице в Instagram смешное фото четырехлетней дочери. На снимке маленькая Теона натягивает на ноги гигантские, заляпанные грязью резиновые сапоги.

«Сантехника вызывали? Пап не переживай ща все починю», — подписал фотографию бизнесмен (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).

Instagram @zimamoscow

Подписчиков развеселил снимок жизнерадостного ребенка, многие отмечают в комментариях, что девочка очень выросла.

«Сапоги-скороходы!»

«В коленках не жмет?»

«Таюша. Совсем взрослая стала помощница»;

«Бедный ребенок, живете за городом, приходится обувь такую носить что б ножки не испачкать»;

«Золушка… сельский вариант»;

«На стиле!» — комментируют забавную фотографию пользователи.

Как ранее писал 5-tv.ru, у Ксении Бородиной есть еще дочь от первого брака Маруся, которой как раз 10 июня исполняется 11 лет. Недавно телеведущая рассказала, что девочки уговорили ее покрасить им волосы, и теперь они обе рыжие.

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