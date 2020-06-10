«Сантехника вызывали?» — Муж Ксении Бородиной посмеялся над дочерью
На снимке, который Омар Курбанов выложил в сеть, четырехлетняя Теона примеряет гигантские резиновые сапоги.
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Фото, видео: Instagram @zimamoscow
Супруг звезды «Дома-2» Ксении Бородиной Омар Курбанов опубликовал на своей странице в Instagram смешное фото четырехлетней дочери. На снимке маленькая Теона натягивает на ноги гигантские, заляпанные грязью резиновые сапоги.
«Сантехника вызывали? Пап не переживай ща все починю», — подписал фотографию бизнесмен (сохранены орфография и пунктуация автора — Прим.ред.).
Подписчиков развеселил снимок жизнерадостного ребенка, многие отмечают в комментариях, что девочка очень выросла.
«Сапоги-скороходы!»
«В коленках не жмет?»
«Таюша. Совсем взрослая стала помощница»;
«Бедный ребенок, живете за городом, приходится обувь такую носить что б ножки не испачкать»;
«Золушка… сельский вариант»;
«На стиле!» — комментируют забавную фотографию пользователи.
Как ранее писал 5-tv.ru, у Ксении Бородиной есть еще дочь от первого брака Маруся, которой как раз 10 июня исполняется 11 лет. Недавно телеведущая рассказала, что девочки уговорили ее покрасить им волосы, и теперь они обе рыжие.
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