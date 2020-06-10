ТОП-5 знаков зодиака, представители которых больше остальных подвержены болезням

Постоянные неудачи в жизни, равно как и проблемы со здоровьем, могут быть следствием неверно заложенной в человека «программы». Говоря иначе, виной всему — знак зодиака, под которым рожден тот или иной «страдалец», а также его планета-покровитель, утверждают астрологи.

Так, например, путем долгих исследований экспертам удалось выяснить, что есть ТОП знаков зодиака, представители которых более всего подвержены стрессу и тяжелым хроническим заболеваниям.

Близнецы

Жизнелюбивые и чересчур активные Близнецы с самого рождения наделены слабым иммунитетом. Чаще всего эти люди страдают ЛОР-заболеваниями, такими как простуда, ОРВИ и прочее. При этом нередко банальный кашель или насморк переходят в хроническую стадию. Представителям этого знака важно заботиться и о спокойствии: любой стресс для них — угроза развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Рак

По мнению астрологов, Раки из числа тех людей, кому просто не повезло с наследственностью. Их главная проблема — генетические нарушения. По статистике, эти люди раньше всех теряют зрение, а их жизнь обрывается в результате осложнений после инфаркта или инсульта.

Лев

Амбициозные и трудолюбивые Львы обладают достаточно крепким иммунитетом, но нередко сами доводят организм до нервного и физического истощения, увлекаясь трудоголизмом. Если Лев не найдет время для отпуска, то вскоре обратиться за помощью ко врачу из-за сердечно-сосудистых проблем или проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Скорпион

Сильные и смелые Скорпионы редко страдают тяжелыми заболеваниями. Однако периодически могут слечь с небольшой температурой и кашлем или загреметь в больницу с подозрением на отравление. В любом случае, этим людям особенно важно внимательно относится к себе и не пытаться вылечиться самостоятельно, в случае проявления первых симптомов заболевания.

Рыбы

Представители знака Рыбы с самого рождения обладают слабым здоровьем. Чаще всего у них плохо работают лимфатическая и зрительная системы, а также почки. Отягчающую роль в данном случае может сыграть излишняя страсть к алкоголю или запрещенным веществам. Астрологи советуют Рыбам регулярно проходить медицинские осмотры в целях профилактики и лечения тяжелых хронических заболеваний, пишет Clutch.

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