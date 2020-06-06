О каких партнерах мечтают знаки зодиака вопреки гороскопам

Несмотря на рекомендации астрологов, подробно и аргументированно разъясняющих, представители каких знаков зодиака совместимы в близких отношениях, а каким находиться рядом просто противопоказано, на деле люди часто мечтают видеть в своем партнере определенные черты характера, которыми наделены совсем не подходящие им по гороскопу знаки. И здесь тоже есть определенная закономерность.

Овен

Невероятная тяга к приключениям пробуждает в родившихся под созвездием Овна огромный интерес к Стрельцам, которые тоже наделены этим качеством. Оба знака всегда стремятся всеми способами разнообразить повседневность. Однако, если Овнам даже для этого нужен четкий план действий, в котором прописано время работы и развлечений, привыкшие плыть по течению Стрельцы обычно действуют спонтанно. Это противоречие создает проблемы в отношениях.

Тельцы

Тельцов привлекают Рыбы — оба знака зодиака очень романтичны и любвеобильны и не стесняются проявлять свои чувства. Однако попытки построить отношения с представителем этого знака может разочаровать упрямого и бескомпромиссного Тельца. Рыбы, привыкшие мириться со своей судьбой, кажутся им слабаками.

Близнецы

Близнецам хотелось бы иметь рядом с собой такого партнера, как Дева, мотивирующего их на более серьезное восприятие жизни и достижение целей. Однако склонность представителей этого знака анализировать любое событие в конечном итоге навевает скуку на Близнецов, которые начинают чувствовать, что многие удовольствия жизни проходят мимо него. Это вызывает серьезное напряжение в отношениях.

Рак

Представителей этого знака зодиака тянет к Весам, которые так же, как и Рак, ценят бескорыстную любовь, а кроме того мотивируют их внимательнее относиться к своим потребностям. Эта пара прекрасно уравновешивает слабости друг друга, однако ни один из партнеров не ощущает себя комфортно, когда дело касается выражения чувств. А поскольку оба предпочитают игнорировать проблему, вместо того чтобы пытаться ее решить, отношения со временем становятся все хуже и хуже.

Лев

В паре с Козерогом Львы могли бы править миром, если бы подходили друг другу по гороскопу. Оба знака Зодиака стремятся добиться успеха, не боясь преодолевать трудности. Обоим также импонирует дружеская конкуренция, которая часто возникает между ними. Портит отношения нежелание идти на компромисс, когда возникают противоречия. А кроме того, Львы любят побаловать себя, а Козероги считают необходимым контролировать свои желания. Поэтому счастливый союз между представителями этих знаков зодиака вряд ли будет долгим.

Дева

Девам импонируют многие черты характера Львов. И те, и другие знают цену своим усилиям и уверены в результате. Проблема в том, что, в отличие от Льва, Дева не стремится присвоить себе славу и во что бы то и стало получить всеобщее одобрение. Принять подобное они никак не могут.

Весы

Отношения между Весами и Близнецами на первый взгляд кажутся идеальными — они мыслят одинаково и оба склонны наслаждаться жизнью. Однако Близнецы не считают зазорным выяснять отношения на повышенных тонах, что совершенно несвойственно Весам. Со временем это противоречие заводит партнеров в тупик.

Скорпион

Представителей этого знака зодиака объединяет с Тельцами романтичность, страстность и открытость в проявлении чувств друг к другу. Но построить идеальный союз мешает свойственное обоим излишнее упрямство. Когда между ними возникнет конфликт, ни один не уступит, и каждый будет считать свою точку зрения единственно верной.

Стрелец

Врожденное любопытство и стремление проживать каждый день интересно объединяет Стрельцов с Водолеями и заставляет их искать внимания. Но если первый предпочитает поддерживать с окружающими дружеские контакты, несмотря на возможные противоречия, то второй скорее наживет себе врагов, нежели поступится своей точкой зрения. И это делает союз между этими знаками зодиака крайне затруднительным.

Козерог

Козероги мечтают иметь рядом такого партнера, как Овен, который, как и он, прекрасно понимает, что успеха невозможно добиться без настойчивого труда. Вместе они могли бы свернуть горы, если бы не кардинальное отличие в подходах: ради достижения поставленной цели Овны готовы пойти на любые риски, тогда как осторожный Козерог предпочитает комфортное планирование. Сохранить взаимопонимания в таких обстоятельствах паре очень сложно.

Водолей

Представителей этого знака зодиака привлекают лидерские качества Скорпионов, которыми не обделены и сами Водолеи, а также независимое восприятие мира. Казалось бы, они могли бы составить идеальную пару, основанную на равноправных партнерских отношениях, если бы не свойственная обоим склонность к скрытности, которая создает недомолвки и недопонимание, не позволяя партнерам чувствовать себя счастливыми рядом друг с другом.

Рыбы

Рыбы тянутся к Ракам, которые понимают их без слов. Обоих отличает развитая интуиция и стремление к свободным отношениям, не обремененные осуждением. Однако присущая и тому, и другому эмоциональность и неспособность порой справиться с наплывом чувств портит отношения и заставляет партнеров страдать, пишет Femmie.

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