«Самовар закипает»: Сергей Безруков поделился чеховским настроением

Сергей Безруков очаровал поклонников безмятежной сценой дачной идиллии. На своей странице в Instagram народный артист России показал, как проводит вечер за гордом в кругу семьи.

«Самовар закипает… Чеховское настроение… Дача и самовар…» — говорит в кадре актер.

Instagram @s_bezrukov

В комментарии к ролику Безруков посетовал на слишком размеренную жизнь в условиях самоизоляции.

«„Дядя Ваня» совсем обленился, ем, сплю, хотя с сыном не очень-то и поспишь, встает очень рано. Мы будем работать, дядя Ваня, мы увидим небо в алмазах…» — написал артист.

Уютная сцена вызвала у поклонников Безрукова массу вопросов.

«Самовар шишками разжигали?»

«Самовар закипает, а дымка из трубы нет. Как интересно получилось!»

«А сапог сверху на трубу забыли…»

«А что в кастрюльке на заднем плане кипит?»

«С чем чай пьете?» — активно интересуются пользователи.

Многие отмечают в комментариях, что лень — это совсем не про Сергея Безрукова и советуют артисту как следует отдохнуть, пока есть такая возможность. Но некоторое сходство с чеховским персонажем все-таки отыскали:

«Очень люблю Чехова. А ведь и правда есть сходство. Вам 47 и дяде Ване тоже…»

А одна из поклонниц поделилась неожиданными грезами.

«Я сегодня с Вами и Дмитрием Дюжевым в спектакле участвовала… во сне! Проснулась такая довольная, весь день улыбаюсь», — написала она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Сергей Безруков со своей супругой режиссером Анной Матисон воспитывают двоих детей — дочь Машу, которой скоро исполнится четыре года, и полуторагодовалого сына Степана. Артист не часто публикует их фотографии, но на днях растрогал поклонников милейшим селфи с дочкой.