«Самовар закипает»: Сергей Безруков поделился чеховским настроением
Народный артист России проводит время за городом с семьей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Instagram @s_bezrukov
Сергей Безруков очаровал поклонников безмятежной сценой дачной идиллии. На своей странице в Instagram народный артист России показал, как проводит вечер за гордом в кругу семьи.
«Самовар закипает… Чеховское настроение… Дача и самовар…» — говорит в кадре актер.
В комментарии к ролику Безруков посетовал на слишком размеренную жизнь в условиях самоизоляции.
«„Дядя Ваня» совсем обленился, ем, сплю, хотя с сыном не очень-то и поспишь, встает очень рано. Мы будем работать, дядя Ваня, мы увидим небо в алмазах…» — написал артист.
Уютная сцена вызвала у поклонников Безрукова массу вопросов.
«Самовар шишками разжигали?»
«Самовар закипает, а дымка из трубы нет. Как интересно получилось!»
«А сапог сверху на трубу забыли…»
«А что в кастрюльке на заднем плане кипит?»
«С чем чай пьете?» — активно интересуются пользователи.
Многие отмечают в комментариях, что лень — это совсем не про Сергея Безрукова и советуют артисту как следует отдохнуть, пока есть такая возможность. Но некоторое сходство с чеховским персонажем все-таки отыскали:
«Очень люблю Чехова. А ведь и правда есть сходство. Вам 47 и дяде Ване тоже…»
А одна из поклонниц поделилась неожиданными грезами.
«Я сегодня с Вами и Дмитрием Дюжевым в спектакле участвовала… во сне! Проснулась такая довольная, весь день улыбаюсь», — написала она.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Сергей Безруков со своей супругой режиссером Анной Матисон воспитывают двоих детей — дочь Машу, которой скоро исполнится четыре года, и полуторагодовалого сына Степана. Артист не часто публикует их фотографии, но на днях растрогал поклонников милейшим селфи с дочкой.
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