Три человека пострадали в результате наезда иномарки на остановку в Петербурге. По предварительной информации, один человек находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.

На месте ДТП работают экстренные службы. Предварительно, за рулем подержанной праворульной иномарки Toyota, находился молодой мужчина, азиатской внешности. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария произошла во Фрунзенском районе города. Легковой автомобиль по неустановленной причине совершил наезд на остановочный павильон по адресу проспект Славы у дома № 45.