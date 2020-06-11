Три человека пострадали в результате наезда иномарки на остановку в Петербурге

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Марина Неруцких
Эксклюзив 261

По предварительной информации, один человек находится в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: ВКонтакте @sokol4ikk; 5-tv.ru

Три человека пострадали в результате наезда иномарки на остановку в Петербурге. По предварительной информации, один человек находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.

На месте ДТП работают экстренные службы. Предварительно, за рулем подержанной праворульной иномарки Toyota, находился молодой мужчина, азиатской внешности. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария произошла во Фрунзенском районе города. Легковой автомобиль по неустановленной причине совершил наезд на остановочный павильон по адресу проспект Славы у дома № 45.

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