Три человека пострадали в результате наезда иномарки на остановку в Петербурге
По предварительной информации, один человек находится в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ВКонтакте @sokol4ikk; 5-tv.ru
Три человека пострадали в результате наезда иномарки на остановку в Петербурге. По предварительной информации, один человек находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.
На месте ДТП работают экстренные службы. Предварительно, за рулем подержанной праворульной иномарки Toyota, находился молодой мужчина, азиатской внешности. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Авария произошла во Фрунзенском районе города. Легковой автомобиль по неустановленной причине совершил наезд на остановочный павильон по адресу проспект Славы у дома № 45.
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