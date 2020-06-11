Питомец Агаты Муцениеце удивил хозяйку необычным выбором места отдыха. Актриса застала любимого кота в уборной. Он дремал в биде. Тактичная звезда не стала прогонять животное и лишь шепотом поинтересовалась, удобно ли ему. Когда тот ответил положительным молчанием, девушка приняла это к сведению и удалилась. Получившееся забавное видео она выложила в Instagram.

Муцение — обладательница кота породы скоттиш-фолд, то есть шотландского вислоухого. Своего любимца она нарекла Мистером Салливаном по имени главного персонажа мультфильма «Корпорация монстров». А в быту кота зовут просто Салик. Помимо него у Агаты живет белоснежный шпиц по кличке Кефир. Четвероногие прекрасно ладят и даже строят почти романтические отношения, о чем актриса также снимает короткие видео.

Instagram @agataagata

Оба питомца появились у Муцениеце еще до разлада с мужем Павлом Прилучным. Актер тоже любит животных, но всегда тяготел к собакам крупных пород. Поэтому в их доме в свое время появился стаффордширский терьер по кличке Валли, а этой весной компанию ему составил похожий пес по кличке Тор. Тогда поклонники посчитали, что Павел решил таким образом помириться с женой после скандала. Но, очевидно, новую собаку он оставил себе, как и Валли.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы во время запоя ее бил и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, как будет проходить развод Прилучного и Муцениеце?