Осторожно, огонь и вода! Советы астролога для знаков зодиака на выходные — 12, 13 и 14 июня

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Алина Потёмкина
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Алена Никольская рассказала, каким знакам зодиака следует быть бдительными, чтобы не поссориться с близкими.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Длинные выходные на этой неделе — 12, 13 и 14 июня будут благоприятны для поездок на природу и встреч с друзьями. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, также в эти дни будет полезно заняться прослушиванием музыки и реализацией любых творческих задумок.

«Луна у нас будет в пятницу, субботу и первую часть воскресенья в знаке Рыб. А это значит, что любые ваши творческие идеи или проекты могут реализоваться максимально полно. Кроме того, Рыбами управляет планета Нептун, а это все, что связано с любовью, поэтическими настроениями и музыкой. Поэтому старайтесь послушать ту музыку, которая вам нравится. Рыбы — знак экологичный. Поэтому любой выезд на природу будет вам во благо», — заметила Никольская.

Не стоит начинать крупные дела, но для небольших проектов будет самое время. Все серьезные начинания стоит отложить до окончания коридора затмений, который продлится до 5 июля, напомнила астролог.

«В воскресенье, когда Луна перейдет в Овен, мы почувствуем, что нам захочется какой-то активности. Встречайтесь с друзьями, планируйте что-нибудь и двигайтесь вперед. Хорошо начать что-то новое, но не глобальное, а маленькое, локальное, потому что продолжается коридор затмений», — отметила Никольская.

Представителям огненной и водной стихий следует быть аккуратными, добавила астролог. Несдержанность может привести к мелким ссорам. Зато земным и воздушным знакам в эти дни будет полезно уделить время друзьям и близким.

«А представителям земных воздушных стихий стоит обратить внимание на свое окружение. Особенно земные знаки: побалуйте себя чем-нибудь вкусным! А воздушным знакам важно пообщаться, особенно найти какие-то общие темы со своими близкими и родными, с которыми недавно были небольшие разногласия. Отличных вам выходных!» — заключила Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать каждому знаку зодиака в период трех затмений.

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