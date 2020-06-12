Песков охарактеризовал Путина как «трудоголика в хорошем смысле»

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Сергей Зеленский
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Официальный представитель Кремля поделился деталями рабочего режима.

Песков охарактеризовал Путина как «трудоголика в хорошем смысле»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент России не может иметь полноценные выходные и отпуск, он всегда на работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав Владимира Путина трудоголиком в хорошем смысле слова.

«Президент <…> у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно», — сказал Песков, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».

По словам пресс-секретаря, глава государства «вообще не может делать перерывы, он не может уйти в полном смысле этого слова ни на выходные, ни в отпуск, он постоянно на работе».

Песков подчеркнул, что у него, как у официального представителя Кремля, режим работы совпадает с рабочим графиком президента, а рабочий день является ненормированным.

«Мы иногда начинаем в десять (утра), иногда ближе к одиннадцати, но заканчивается он (рабочий день — прим. ред.) далеко за девять, десять, а то и одиннадцать часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента», — сказал он.

Накануне Песков сообщил, что вынужденный формат видеоконференции в условиях борьбы с распространением коронавируса остается основным способом работы Путина, напоминает «Экономика сегодня». Он не исключил, что опыт проведения подобных совещаний будет использоваться в дальнейшем.

Ранее сегодня — в День России — Владимир Путин вручил золотые звезды Героям Труда.

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