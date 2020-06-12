Путин поздравил соотечественников с Днем России и вручил золотые звезды Героям Труда

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Карина Бернтгольц
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Торжественная церемония, в которой принял участие президент РФ, состоялась на Поклонной горе в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Zucchi; 5-tv.ru

Тема:
День России

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героям труда в День России. Церемония награждения впервые проходила на открытом воздухе — на Поклонной горе в Москве. В предыдущие годы торжественное мероприятие было организовано в Кремле.

Золотые звезды из рук главы государства получили президент ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леонид Рошаль, директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых, тренер красноярского «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления станка горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Моторин и худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин.

В ходе торжественной церемонии Путин обратился к гражданам страны и поздравил их с Днем России, отметив исключительную роль любви к Родине в жизни каждого человека.

«На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы», — подчеркнул президент.

В ходе своего выступления он напомнил о тысячелетней истории страны, которая позволяет гордиться за свое Отечество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил уверенность, что большинство россиян разделяют мнение о необходимости закрепления в Конституции предложенных поправок.

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