«Я ждала, когда заболею»: Толкалина рассказала, что свалилась с температурой
Актриса рассказала, что почувствовала себя хуже совсем недавно.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина поделилась с поклонниками грустной новостью: она сильно заболела. Звезда выложила пост в Instagram, где тщательно описала все свои симптомы.
Так, кинодиву беспокоит высокая температура, которая не опускается ниже 38 градусов, и ужасные боли в горле. Доходит до того, что Толкалиной приходится долго уговаривать себя, чтобы проглотить даже маленькую таблетку.
«Честно? Я даже ждала, когда заболею…» — призналась актриса.
Она рассказала фанатам, что ранее никогда не страдала даже простудой. Из всех бед, что беспокоили ее с детства, главной были прыщи. Они доставляли массу душевных страданий Любови, в результате чего сегодня она продолжает стесняться собственной внешности.
Говоря о своем нынешнем состоянии, Толкалина отметила, что заболела, приехав к родителям в деревню. Осознав, что самостоятельно справиться с болезнью не сможет, звезда вызвала врача.
«В пруду купалась? — спросил меня сегодня главный врач местной Ермишинской больницы, похожий на космонавта и одновременно на привидение. „Да“, — положительно кивнула я», — рассказала Любовь, добавив, что еще долго разгуливала в мокром купальнике, ела мороженное и разгоряченная ехала на машине с кондиционером вместе с человеком из Нижнего Новгорода, где бушует COVID-19.
Врач осмотрел звезду и успокоил, отметив, что ее простуда не похожа на коронавирус. Максимум — на гнойную ангину. После — выписал массу лекарств, из которых позже звезда сделала забавное видео, и распрощался.
«На самом деле после снятия ограничений стоит быть в разы бдительнее, дорогие мои…» — подытожила Толкалина.
Фолловеры, обеспокоенные состоянием звезды, в комментариях под постом пожелали Любови скорейшего выздоровления, сил и энергии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Алисы Фрейндлих обеспокоены ее здоровьем. На днях звезда пожаловалась на боли в сердце.
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