«Сердце шалит»: Фанаты Алисы Фрейндлих обеспокоены здоровьем актрисы

Самочувствием актрисы Алисы Фрейндлих обеспокоены ее поклонники. Знаменитая артистка, известная зрителю по картинам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Служебный роман», «Большой» и множеству других фильмов, заболела. Как выяснил корреспондент сайта KP.RU, недомогание народной любимицы не имеет серьезных поводов для беспокойства.

«Извините, мне сейчас трудно разговаривать. Я неважно себя чувствую», — сказала Фрейндлих в разговоре с корреспондентом.

В ответ на вопрос, что же случилось, актриса иронично заметила, что в ее возрасте не нужен особый случай, чтобы сетовать на недомогание.

«Ну, что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного. Спасибо вам за внимание!» — сказала артистка.

Время пандемии коронавируса Фрейндлих проводит в своей квартире на улице Рубинштейна в Петербурге. Несмотря на неважное самочувствие, обращаться к врачам и сдавать тест на COVID-19 она пока не видит необходимости.

В Большом Драматическом театре, где служит артистка, журналистов также успокоили, заверив, что с Фрейндлих все в порядке. По словам представителя театра, актриса, как и вся труппа БДТ активно работает над творческими проектами для портала БДТdigital.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Понаровская похвасталась восхитительными вечерами, которые проводит в компании Алисы Фрейндлих.